Pallanuoto | il Settebello pronto a conquistare il pass olimpico e mondiale agli Europei in Croazia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Scattano giovedì gli2024 die comincia per ildi Sandro Campagna un annocostellato di appuntamenti. Inc’è già in palio unper le Olimpiadi di Parigi 2024, oltreultimi tre posti per i gironi dei Mondiali di Doha. Gli azzurri, che arrivano a questo appuntamento dopo aver vinto la Sardinia Cup e il Quattro Nazioni di Malta (6 vittorie in altrettante partite), giocano la partita d’apertura del torneo continentale con la Georgia. “La prima partita con la Georgia è, sulla carta, quella più abbordabile – afferma il tecnico -. Nel girone giocheremo con i campioni e i vicecampioni del mondo, anche se l’Ungheria si presenta con una squadra sicuramente non al completo. E’ una squadra da non sottovalutare, composta da ...

Al via gli Europei di: uomini in Croazia (4 - 16 gennaio), le donne in Olanda (5 - 13 gennaio). Due tornei ... L'Italia è presente cole il Setterosa. Imperativo d'obbligo: vietato ...Il calendario dell'Italia agli Europei maschili e femminili 2024 di, in programma tra giovedì 4 e martedì 16 gennaio. Grande attesa per la rassegna ... Al via anche ildi Sandro ...La nazionale italiana di pallanuoto pronta per un avvincente Europeo 2024 con obiettivi Olimpici, la situazione.Si tratta della 36esima edizione del campionato europeo di pallanuoto e si svolgerà in Croazia, tra Dubrovnik e Zagabria, dopo che è stato spostato da Netanya, in Israele, per ragioni di sicurezza per ...