Pallanuoto | Europei donne Setterosa in Olanda sognando il pass olimpico

Esordio per la Nazionale italiana di pallanuoto agli Europei maschili in Croazia. Domani il debutto per il Settebello nei gironi preliminari: gli ... (oasport)

Tutto pronto per gli Europei di Pallanuoto maschile che scatteranno domani, tra Zagabria e Dubrovnik, in Croazia (ricordiamo che in principio erano ... (oasport)

... bronzo iridato a Fukuoka cinque mesi fa, riparte da Eindhoven che ospita i campionatidal ... impianto da tremila spettatori e che torna teatro della competizione continentale di...CALENDARIO COMPLETO2024: DATE, ORARI E TV, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO2024: il calendario dell'Italia GIOVEDI' 4 GENNAIO 17.00 ...Venerdì il debutto contro Israele. 'Ragioneremo partita per partita, senza troppe pressioni', dice coach Silipo ROMA (ITALPRESS) - Voglia di ...Tutto pronto per gli Europei di pallanuoto maschile che scatteranno domani, tra Zagabria e Dubrovnik, in Croazia (ricordiamo che in principio erano programmati in Israele, ma obbligatorio è stato il c ...