Pagelle Atalanta Sassuolo | TOP e FLOP del match Coppa Italia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Al Gewiss Stadium di Bergamo, ilvalido per la2023/2024 tra: ledelI top ee i voti ai protagonisti delvalido per la giornata di2023/24:. TOP:: VOTI: a fine partita

Bologna- Atalanta : 1-0 Carnesecchi 6: i ritmi della gara non sono molto alti e anche il Bologna non incide come al solito, resiste fino alla fi... (calciomercato)

Atalanta -Sassuolo 3-1 Musso 6: pronti-via si allunga e dice di no a Volpato, poi viene impegnato quasi per niente. Poteva distendersi sulla re... (calciomercato)

CLICCA QUI PER RIVIVERE LA DIRETTA I top e flop dell'. De Ketelaere 7.5: Le personalità di Charles sono molte, oggi ha deciso di mandare in campo un giocatore voglioso ed elegante. Niente ...... Monica Bertini , e ospiti vari: highlights, interviste, commenti,e analisi di tutte le ... Christian Panucci, Franco Ordine e Graziano Cesari MERCOLEDÌ 3 GENNAIO 2024:vs Sassuolo, in ...Atalanta-Sassuolo 3-1 Musso 6: pronti-via si allunga e dice di no a Volpato, poi viene impegnato quasi per niente. Poteva distendersi sulla rete subita, la battezza fu.COPPA ITALIA - L'Atalanta batte il Sassuolo e vola ai quarti di finale: doppietta di De Ketelaere, sigillo di Miranchuk, gol della bandiera di Boloca.