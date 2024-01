PA | ora ci si può candidare dal proprio smartphone Arriva la App

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)una App Mobile disponibile su Play Store e App Store per il portale del reclutamento nella Pubblica amministrazione inPa. L’applicazione è stata sviluppata dal Dipartimento della Funzione pubblica, su indicazione del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, anche in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli. “L’introduzione della digitalizzazione nella Pa non è un fine in sé, ma un mezzo per attuare i principi della buona amministrazione – dice il ministro Zangrillo -. La nuova app si aggiunge agli strumenti informatici già a disposizione dei cittadini. Una soluzione al passo con i tempi e che mette a disposizione di tutti, gratuitamente e in modo capillare, anche la conoscenza e la ricerca delle opportunità di lavoro pubblico anche attraverso lo, strumento di accesso ormai quotidiano a decine di servizi ...