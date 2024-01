Osasuna-Almeria | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)è una gara valida per la diciannovesima giornata dellae si gioca giovedì alle 17:00: tv,Per l’, abbastanza tranquillo in classifica con i suoi 19 punti che regalano al momento il dodicesimo posto, quella contro l’è una sfida da vincere per diversi motivi. Intanto, un’affermazione, permetterebbe di allontanarsi forse in maniera definitiva dalla zona rossa della classifica. E per il morale sarebbe un colpo troppo importante. Budimir dell’(Lapresse) – Ilveggente.itE oggettivamente problemi per i padroni di casa non ce ne dovrebbero essere: l’, ultimo in classifica con soli 5 punti e che ha già più di un piede e mezzo in Segunda Division, è una squadra costruita ...