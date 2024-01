Osaka | ' E' dura | ma ho dato tutto e fa un po' meno male'

Delle dodici occasioni da break avute,è riuscita a trasformarne solo due: un killer instinct che occorrerà ritrovare in vista del primo Slam della stagione: "E'perché lei ha un gran ......Open per poterlo riscoprire in tempo e fare una bella impressione allo Slam ': ' Con lei è un po' difficile perché ha un servizio fantastico. Non sono sicura di poter essere troppocon ...Uscita sconfitta dal secondo turno del Wta500 di Brisbane, è una Naomi Osaka molto più riflessiva di quanto visto in passato quella che ...Tennis - Flash, Interviste, WTA | "La carriera di un tennista non è così lunga. Devo divertirmi finché posso", le parole della giapponese dopo il secondo turno perso con Karolina Pliskova in tre set.