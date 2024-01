Orrore in treno a Tokyo | accoltellate 4 persone | chi è stato fermato

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Quattrosono statesu un, in Giappone. È avvenuto su un vagone fermo alla stazione di Akihabara. Subito dopo l'aggressione, i feriti sono stati trasportati in ospedale. Lo riporta SkyNews su X citando quanto riferito dalla polizia locale all'emittente pubblica Nhk. Nel frattempo, la East Japan Railway Company ha fatto sapere su X che ilsulla linea circolare Yamanote, una delle tratte più utilizzate della capitale giapponese, èsospeso a causa di non meglio precisati "problemi" alla stazione di Akihabara. L'emittente Nhk ha riferito anche che sarebbe stata una donna a colpire, brandendo un coltello su unalla stazione di Akihabara. Per questo sarebbe poi stata presa in custodia e interrogata. Al momento la polizia ...

Pubblicato il 11 Ottobre, 2023 Ieri martedì 10 ottobre una ragazza, come ogni mattina, si stava recando in treno a Camucia, in provincia di ... (dayitalianews)

... nell'arrogante vacuità di Virginia Raggi, il tutto sotto la regia politica da film dell'... ultimo frame di un incubo, dallo stop aldi Francesco Lollobrigida alle gaffe vergognose del ...... e lui ha convinto la giovane a seguirlo insino a Pavia. Qui l'ha portata nell'area Vul, in ... 17enne violentata e segregata:in un maneggio Leggi Anche Roma, violentò donna in strada: ...Ancora orrore a Tokyo. Quattro persone sono state accoltellate su un treno in una fermata alla stazione di Akihabara, nella capitale giapponese, e portate in ospedale. Lo riporta SkyNews su X citando.Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...