Oroscopo del giorno Giovedì 4 Gennaio 2024

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)– :quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.di oggi Ariete Da oggi, e per poco più di un mese, il vostro pianeta dominante, il bellicoso Marte, governerà anche il vostro destino, quindi si apre per voi un periodo molto attivo e competitivo, di iniziative e conquiste nel lavoro che saranno accompagnate da lotta e rischio. È anche un momento molto appassionato in amore.di oggi Toro Da oggi, e per alcune settimane, Marte sarà in una posizione molto favorevole per voi. Potrebbe non portarti fortuna, ma ti darà forza e ti aiuterà a incanalare bene le tue energie e a prendere le giuste iniziative. Stanno arrivando tempi di successo e di conquiste in tutti i settori, anche se con grande ...