Omicidio Giulia Tramontano | l’avvocata di Impagnatiello | «Non chiederemo la perizia psichiatrica»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) «Non abbiamo nessuna intenzione di ricorrere alla richiesta di una». Lo assicuraSamanta Barbaglia, come riferisce Il Cittadino, la legale che insieme aGeradini difende Alessandronel processo perdella 29enne. La giovane era incinta al settimo mese di gravidanza e fu uccisa a Senago lo scorso 27 maggio, colpita a morte con 37 coltellate. Il suo corpo fu ritrovato dopo alcuni giorni e il suo ex fidanzato confessò poi l’. Il 18 gennaio inizierà il processo con rito immediato al Tribunale di Milano, davanti alla Corte d’Assise presieduta da Antonella Bertoia. «Alla vigilia del processo il nostro assistito è provato e attende quel giorno», ha fatto ...

(Adnkronos) – È arrivata questa sera nella caserma dei carabinieri di Parma la Grande Punto di Filippo Turetta , in carcere per l’ Omicidio della ex ... (giornaledellumbria)

Lo assicura l'avvocata Samanta Barbaglia, come riferisce Il Cittadino , la legale che insieme aGeradini difende Alessandro Impagnatiello nel processo perdella 29enne...TEMI: al laghetto alcione Anderson Vasquez Dipres notizie friuli notizie friuli venezianotizie udinefriuliudine Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali Puoi ...L’avvocata di Alessandro Impagnatiello annuncia di non voler chiedere la perizia psichiatrica durante il processo per l’omicidio della ...Resterà in cella il 26enne indiano senza fissa dimora Singh Gurwinder arrestato sabato scorso dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio, dopo aver pestato brutalmente un 41enne connazionale, anch ...