Ogni giorno con Maria | 3 gennaio Quadro della Madonna sanguina | guarigioni inspiegabili

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un piccolo comune del Sud Italia è diventato meta di pellegrinaggio e strumento di conversioni ea seguito del prodigiolacrimazione di sangue di un. Fatti straordinari avvengono in questo comune al centro di prodigi, che da 53 anni ininterrottamente proliferano. Il piccolo comune di Maròpati dista 76 km da L'articolo proviene da La Luce di

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "'La democrazia è fatta di esercizio di libertà. Non dobbiamo farci vincere dalla rassegnazione'. Richiami giusti e saggi ... (liberoquotidiano)

Quella dove nacque il Bimbo Gesù non è l’unica Grotta prodigiosa di Betlemme. Ne esiste un’altra, meno nota ma dove avvengono innumerevoli miracoli. ... (lalucedimaria)

«Sempre più in alto» gridava nel 1976 Mike Bongiorno dalla vetta del Cervino, durante la registrazione di uno spot per una nota marca di grappe. ... (iodonna)

La Madonna nel suo Messaggio a Medjugorje scelto per oggi , ci dà dei consigli pratici e preziosi per vivere bene la nostra quotidianità. Vuole ... (lalucedimaria)

Superato da Alessandro Siani nel primodi programmazione a Capodanno, Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki è risultato il 2 ... annullandoforma di promozione per l'uscita , limitandosi a ...Dì addio a chiamate dai call center e adtipologia di burocrazia affidandoti ad un servizio ... Prova Switcho gratuitamente Switcho: provalo subito per tagliare i costi in bolletta Ald'...E spero che il 2024 - conclude Iacono, spiegando all'ANSA il senso della sua iniziativa - sia un anno ancora ricco di italiani che abbiano voglia e coraggio di distinguersi nell'altruismo, nel lavoro ...I Re Magi e la Befana sono le tradizioni italiane principali legate al 6 gennaio, giornata che nel calendario cristiano corrisponde con le ...