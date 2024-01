Oggi qualcosa accadrà | il segno che avrà una sorpresa | L' oroscopo di Branko

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) ARIETE Una nuova prospettiva per la vostra carriera. Questo e? il positivo segnale della Luna ultimo quarto nel settore delle collaborazioni, ma non dovete avere fretta di concludere. Luna indica anche i rapporti con una donna, ma non specifica di che genere. Se volete stare bene, evitate gli eccessi. Ultimo giorno di Marte passionale, Venere focosa, fatevi rapire per sempre! TORO Affermazioni professionali, Luna cambia fase nel campo del lavoro e del guadagno; visto anche l'incondizionato favore di Mercurio, prendete in considerazione tutte le possibilita?, lanciate per primi le vostre proposte e richieste. Favoriti anche i viaggi di piacere. Consigliamo di partire entro venerdi? sera. Questo“sente” nell'aria la fortuna per voi.GEMELLI Vivere sopra le righe e? la vostra condizione normale, ma alla fine vi procura anche tanto stress e non vi aiuta ad ...