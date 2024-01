“Obbligo giocattoli di genere neutro” | così in California l’ennesima tirannia Lgbt

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Roma, 3 gen –di, o meglio “senza sesso”. Da vendere – importante sottolinearlo – obbligatoriamente. Impossibile sottrarsi, a meno di non voler essere sanzionati, tanto per infierire ancora di più sulle menti di piccoli innocenti, laraggiunge un altro preoccupante tassello in, come riportato da Tgcom24. “di”: e chi non si piega verrà sanzionato Proprio, non è lecito, in, non vendere “di” , ovvero dedicati a chi “non si identifica” con unsessuale definito. Almeno da adesso, cioè da quando ...