NXT 02 01 2024 New Year’s Evil

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di NXT, il primo di questo. Infatti per l’occasione NXT si veste in maniera speciale e siamo pronti ad assistere alla puntata speciale denominata Newche presenta match interessanti. Direi quindi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. NXT Women’s Championship: Blair Davenport vs Lyra Valkyria(c) (4 / 5) L’opener di serata è la sfida titolata femminile e direi che la scelta è quella giusta. Infatti Blair e Lyra mettono in scena un ottimo incontro, con l’ex United Empire che si rivela come prevedibile un osso duro per la campionessa. Lyra però la conosciamo e di arrendersi nonostante abbia incassato colpi duri non ne vuole sapere. Dopo una grande battaglia Lyra riesce a tenere le spalle dell’avversaria al tappeto. Complice la ...