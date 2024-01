Nuovo acquisto dalla Premier | colpo alla Tuanzebe per il Napoli

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)LeagueSerie A. Questo quanto emerso dalle ultime voci di mercato, che vedono pronto ilad affondare per il. In Serie A è da poco cominciata la sessione di mercato invernale, con quest’ultima che non ha faticato nel trovare una protagonista nell’immediato. Trattasi deldi Aurelio De Laurentiis, fortemente dedicatasi al sondare profili su profili nelle ultime settimane al fine di riuscire a rattoppare le propria situazione critica. Di tali nomi fanno quindi senz’altro parte Pasquale Mazzocchi, difatti uncalciatore dei partenopei in attesa di ufficialità, nonché Lazar Samardzic, ormai ad un passo dall’approdo all’ombra del Vesuvio. Le ultime ore hanno inoltre ...

Con le feste di Natale iniziate, l'annoè alle porte e ciò è sinonimo di saldi invernali . Il periodo migliore in cui poter fare ... infatti, non è tenuto ad accettare un buono per l'di ...Gli fa eco ilLomazs: 'Abbiamo analizzato la partita dell'andata e abbiamo avuto modo di vedere gli errori che abbiamo commesso. Dobbiamo risolvere le problematiche che abbiamo avuto ...Le regole da seguire per un acquisto corretto: cambio, prova, pagamento, prodotti stagionali e indicazione prezzo. Con l’inizio del nuovo anno le attività commerciali daranno il via, come consuetudine ...Il fatto che l’amministrazione comunale, con una delibera apparsa sull’albo pretorio una ventina di giorni fa, abbia ordinato 50 ‘crest’, ovvero distintivi celebrativi in ottone da consegnare alle aut ...