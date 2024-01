“Nuovi contatti per Dragusin” | si complica l’affare per il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Torna ad attendere ild’innanzi al caso. Il Tottenham avrebbe infatti perso il controllo della trattativa per il centrale, nonostante gli inglesi continuino a fare sul serio. Non accenna a diminuire il pathos inerente alla cessione di Radu, a quanto pare ad un passo dalla cessione questo inverno. Situazione che per settimane ha visto coinvolto anche ilin una possibile trattativa, dato che gli azzurri sono apparsi piacevolmente colpiti dal centrale rossoblu. Uno scenario venuto però a crollare dopo quello che sembrava poter essere il definitivo inserimento da parte del Tottenham, che ha però perso la bussola in trattativa. Le ultime news accendono dunque una piccola speranza in casa. Distanza Genoa-Tottenham, ilspera per ...