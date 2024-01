Nuova vita per l’ex Maggio | varcati i cancelli di Coverciano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnanel Napoli, indossando anche la fascia da capitano, e due anni e mezzo al Benevento, conquistando una promozione in serie A. Christianha lasciato un segno tangibile della sua presenza in entrambi i club, decidendo di dire basta nell’estate del 2022. Adesso “Superbike” ha intrapreso unaavventura, sempre nel mondo del calcio. Il mese scorso, infatti, è tornato a varcare idi, come faceva in passato ma rispondere alla chiamata della Nazionale. Adesso, invece, l’Italia la rappresenta in una veste differente, dato cheè ha assunto il ruolo di assistente del ct Enrico Battisti nella Nazionale Under 15. Nel mese di dicembre appena trascorso c’è stato l’esordio, quandoterzino di Napoli e ...