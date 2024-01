Nulla di immorale o strano | l' ipocrisia dello scandalo su Gino Cecchettin

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) È da ipocriti far finta di scandalizzarsi. Non c'èdio dinella scelta didi affidarsi a un'agenzia di comunicazione. Il padre di Giulia, la ventiduenne uccisa brutalmente lo scorso novembre dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ha scelto la Andrew Nurberg di Londra, uno studio che solitamente si occupa di scrittori e autori di fiction, per farsi assistere e guidare nelle prossime uscite pubbliche. Se saltiamo fuori dalla trincea italiana e attraversiamo l'oceano Atlantico potremmo facilmente constatare come oggi sia una consuetudine consolidata affidarsi a società specializzate alle quali delegare la gestione della comunicazione, aziendale e personale, per chi è stato protagonista, volontario o meno, di una enorme e improvvisa popolarità. Inoltre, vale la pena ...

Non hanno chiestoper sé o per l'episcopato. In quel processo, hanno lavorato con la migliore ... di fronte a una tirannia crudele e. I cattolici del Nicaragua, come i primi cristiani ...Se ne è parlato ma poi si è deciso di non fare", ha dichiarato il vicepremier e ministro ... è stato quello che ha tenuto una linea intransigente definendo il provvedimento come "". La ...Si imbarazzino i furbetti, non i cittadini onesti“, ha scritto sui social Matteo Renzi. Conte su tutte le furie: “Immorale” Su Facebook Giuseppe Conte ha replicato alla provocazione del leader di ...Claudio Lotito torna a parlare della mancata proroga del Decreto Crescita fino al prossimo 29 febbraio: l'intervista a Il Foglio ...