Novellino | “Adesso il Napoli si trova…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Walter, ex allenatore die Torino, è intervenuto su Radio CRC nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’. Di seguito le sue dichiarzioni: “Ilsoffre più con se stessa piuttosto che con le squadre che ha affrontato. L’arrivo di Mazzarri ha portato entusiasmo,si è entrati in un tunnel dal quale non si riesce ad uscire. L’anno scorso è stata la miglior squadra in Europa dal mio punto di vista. C’è stato un calo nei giocatori confermati. Mazzarri ce la sta mettendo tutta e vedo che anche lui prova grande dispiacere”., nello spogliatoio… “Credo che nello spogliatoio debbano parlare e rendersi conto che non si può andare avanti così. C’è la Coppa d’Africa e alcuni sono andati via, ma Simeone e Raspadori non sono scarsi. È difficile ripetersi, ma anche fare ...