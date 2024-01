Notte bianca 2024 a Cava de’ Tirreni | venerdì Clementino in concerto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTorna ladide’, la più attesa della Campania all’insegna del connubio tra musica e shopping nel primo giorno dei saldi.5 gennaioa partire dalle ore 20:30 la Città metelliana sarà il palcoscenico a cielo aperto di un’attraente passeggiata tra vetrine ed esibizioni live con due diversi palchi che si accenderanno in diversi momenti della serata per accompagnare l’apertura prolungata dei negozi fino afonda. Ospite clou della diciannovesima edizione sarà, uno dei volti più rappresentativi della scena italiana, che scalderà il pubblico in Piazza Amabile-Lentini a partire dalle ore 22. Reduce da un anno straordinario che lo ha visto protagonista anche tra tv e cinema, tra ...