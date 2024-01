Non solo Mazzocchi | il Napoli vuole un altro giocatore della Salernitana

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Pasqualepotrebbe non essere l’unicoa trasferirsi al: il club partenopeoungranata. Anno nuovo, vita nuova. La speranza dei tifosi delè che questo detto posso avverarsi per quanto riguarda il club azzurro. Salutato il 2023, anno dello storico terzo scudetto, la squadra partenopea deve ricominciare questo 2024 con un piglio diverso dopo gli ultimi mesi da film horror. La prima prova del nuovo anno sarà a Torino, dove la squadra di Walter Mazzarri affronterà i granata il prossimo 7 gennaio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Una partita dove il tecnico di San Vincenzo potrà contare anche sul nuovo acquisto Pasquale, in arrivo a Castel Volturno nel pomeriggio ...

Lucien Agoumé è ambito in questo mercato invernale. Sul centrocampista francese non c’è solo il Siviglia , L’Inter ha richieste anche dalla Ligue ... (inter-news)

Il Bologna può cambiare in attacco. Nella lista del d.t. Sartori, con Van Hooijdonk in uscita per trovare più spazio, ci sono... (calciomercato)

Sei mesi per rilanciarsi. Sono tanti i portieri che chiedono al mercato di gennaio una svolta per mettere da parte le difficoltà di fine... (calciomercato)

Già in quell'occasione, l'attrice aveva lasciato il programma in fretta e furia eerano stati ...che il padre era stato ricoverato a causa di problemi di salute e che lei era ritornataperché ...Roma, 3 gen. Il mondo dello sport, e, rende omaggio a Matilda, primogenita di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Giungano a Federica e a Matteo, e alle loro famiglie, gli auguri di Paolo Barelli, del vice presidente vicario ...Il vincitore della finale live potrà suonare nei festival partner: Sziget Festival Official (Budapest-Hu), AteneiKa (Cagliari), Chroma Festival (Bastia Umbra - Pg), Colours of Ostrava (Ostrava - CZ), ...Su questo aspetto ha insistito Simone, caricando l’Inter a dovere già all’inizio dell’anno: non è stata una ripartenza “morbida” perché è il testa a testa con la Signora che lo impone. Il risentire ...