Non può permettersi i farmaci per la madre malata e chiama i carabinieri | il dono solidale a Capodanno

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Gestonei confronti di un uomo che non sapendo come procurarsi iper laha superato l’imbarazzo e hato ichiedendo aiuto. I militari non ci hanno pensato due volte e alla “spesa” ina hanno aggiunto quella nell’alimentari: un pasto caldo per rendere il più sereno possibile il passaggio al nuovo anno. È la sera di, quando arriva alla Centrale Operativa della Compagniadi Reggio Calabria lata di un uomo che, spiegando di versare in serie difficoltà economiche, dice di non avere i soldi per acquistare deiregolarmente prescritti per la propria...