Non incide | Specchia spegne la polemica su Pozzolo | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) "È un signore che non va adre sulla struttura di potere di Fratelli d'Italia": Francesco, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda su La7, lo ha detto a proposito di Emanuele, il deputato di Fratelli d'Italia finito nella bufera dopo la festa di Capodanno a Rosazza, in provincia di Biella. Festa durante la quale uno sparo, partito dalla pistola del parlamentare, ha ferito di striscio un elettricista di 31 annI, genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, anche lui ospite della festa., pur confermando di essere il proprietario del mini revolver, ha negato di aver sparato. "C'è sicuramente un problema di classe dirigente in FdI - ha proseguito il giornalista di Libero - poi c'è Meloni che surclassa tutti, anche a livello internazionale. ...