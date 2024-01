Nominato il 98% dei tutor e il 95% degli orientatori Valditara | “Aiuto concreto

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il 95% delle scuole secondarie di secondo grado ha completato le nomine dei docentisulla piattaforma “Unica”: risulta incaricato il 98% deiprevisti, vale a dire 36.908 su 37.708, e il 95% di, pari a 2.604 su 2753. “Si tratta di unper i ragazzi, un passo in avanti importante per la personalizzazione della didattica, per la lotta alla dispersione e per un orientamento che sappia fornire agli studenti e alle famiglie tutti gli elementi per una scelta ponderata nello studio e nel lavoro”, è il commento del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe. I destinatari sono gli studenti delle circa 70 mila classi del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. “Ai ...