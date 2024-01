Nomentano – Arrestate due persone senza fissa dimora per furto

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nell’ambito del piano dei controlli del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, mirati al contrasto dei reati predatori e intensificati in questo periodo di festività, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato due cittadini stranieri,e già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati analoghi, gravemente indiziati del reato di tentatoin abitazione in concorso. Nella tarda mattinata del 2 gennaio, i Carabinieri hanno notato e riconosciuto uno degli indagati, 36enne, aggirarsi con fare sospetto all’esterno di un condominio nel quartiere, e poi posizionarsi davanti al portone rimanendo in collegamento telefonico con qualcuno a cui sembrava fornire alcune indicazioni. Insospettiti da ...