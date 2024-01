Noemi Bocchi | Capodanno in bikini rovente per lady Totti | curve che tolgono il fiato – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)perha mostrato un corpo da favola in costume,è davvero bella da togliere il. Da quando si è legata sentimentalmente a Francescola sua visibilità è aumentata in modo incredibile, oggicattura non poco l’attenzione del gossip e dei fan. Il suo seguito sui social continua ad Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.