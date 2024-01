NEOLAUREATO IN ECONOMIA

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 06/12/2023 SETTORE: Contabilità e FinanzaSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta SpA filiale di Città di Castello (PG) seleziona per azienda cliente che eroga servizi contabili, amministrativi e fiscali un giovane . La risorsa sarà inizialmente inquadrata con contratto di tirocinio retribuito e verrà affiancata da un tutor. Si richiede disponibilità full-time. Luogo di lavoro: Città di CastelloBANCHE FINANZA CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

