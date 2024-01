Nel 2023 dimezzati gli investimenti in startup in Italia | fermi a 1 | 15 miliardi

Pechino, 04 gen – (Xinhua) – La temperatura media in Cina nel 2023 e’ stata la piu’ alta dal 1961, anno in cui il Paese ha iniziato ... (romadailynews)

Pechino, 04 gen – (Xinhua) – La temperatura media in Cina nel 2023 e’ stata la piu’ alta dal 1961, anno in cui il Paese ha iniziato a compilare ... (romadailynews)

... estendendo la serie di contrazioni a partire da giugno. Sembra che una ripresa della crescita ... Il nostro Nowcast prevede un Pil negativoquarto trimestre, mandando l'economia francese in ...AGI - L'ex ministro del Lavoro Orlando,corso dell'ultima seduta alla Camera delha parlato della situazione legata all'utilizzo della cassa integrazione per i lavoratori dell'ex ILVA, minacciano un esposto in Procura: 'Da ministro ...Da qualche giorno e’ terminato il 2023 , anno molto importante e significativo per la Sangiorgese calcio che nel girone di ritorno del campionato di prima categoria ha raggiunto all’ultimo partita di ...Il mercato moto 2023 cresce del 15,7% rispetto al 2022: i dati e le classifiche con le moto e gli scooter più venduti a dicembre e nell'anno ...