Nei due nuovi episodi Fogg viene arrestato e emerge il passato oscuro di Passepartout 

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dopo Yemen e India, Phileas, Passepartout e Abigail Fix proseguono il viaggio alla volta del Giappone. Per raggiungere questa meta – obiettivo della terza puntata di Il giro nel mondo in 80 giorni, in onda stasera alle 21.20 su Rai 2 – il terzetto deve superare diverse insidie, tra cui un naufragio. (Tutti glidella serie sono già disponibili in streaming su RaiPlay.) X ...