Negli ultimi 5 giorni le forze di Putin hanno lanciato 500 tra missili e droni contro l' Ucraina

Continuano a preoccupare i dati del Covid in Toscana . Nell'ultima settimana (27 dicembre - 3 gennaio) sono stati 38 i morti , 14 uomini e 24 donne ... ()

In attesa dell’inizio della nuova stagione cinematografica, scopriamo Quali sono i film e le star più letti dell’ultimo trimestre. Taboola ha ... (velvetmag)

L’influenza picchia duro : un milione a letto per Capodanno - mai così tanti negli ultimi 15 anni. Pronto soccorso invasi

Record di casi per le malattie virali. Allarme dagli ospedali per gli anziani colpiti. “Ancora in tempo a fare la vaccinazione” (repubblica)