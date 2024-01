Nba 2023 2024 | Gilgeous-Alexander batte Tatum | Charlotte torna a vincere

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sei partite nella notte Nba tra martedì 2 e mercoledì 3 gennaio. Il big match tra Oklahoma e Boston è dei Thunder. Morant trascina Memphis su San Antonio e Curry riCurry contro Orlando.al successodopo 11 partite. Crisi aperta per Brooklyn.RISULTATI E CLASSIFICHE A ESTPhiladelphia vince facile in casa contro Chicago 110-97. Ai 76ers bastano due quarti per mandare in archivio la pratica Bulls. A fine primo tempo il punteggio recita 73-42 per Embiid & co. Il camerunese chiude con una tripla doppia da 31+15+10 in soli 31 minuti di gioco e un plus/minus di +32. Toccano quota 20 punti anche Maxey, 21+5 assist, e Harris, 20+8 rimbalzi. Il migliore di Chicago è DeRozan con 16 punti e 5 rimbalzi. Doppia doppia da 11+17 rimbalzi per Drummond. A OVESTDopo tre ko consecutivi, MemphisSan Antonio ...