Napoli | visite mediche in corso per Pasquale Mazzocchi a Villa Stuart

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)inper. Il neo acquisto del, proveniente dalla Salernitana, è arrivato di buon mattino presso la nota clinica romana per effettuare tutti gli esami di rito prima di firmare il contratto con la società del presidente Aurelio De Laurentiis.è il primo acquisto delin questa sessione di mercato, firmerà un contratto di tre anni e mezzo con opzione di rinnovo per il quarto anno. Il giocatore già nel pomeriggio potrebbe essere a disposizione di Walter Mazzarri per il primo allenamento con la sua nuova squadra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

