Napoli su Dragusin | offerta rifiutata dal Genoa | ADL inserisce Ostigard

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)al: Ilrifiuta la primadegli azzurri, De Laurentiis pronto a inserirecome contropartita. Ilvuole Radudele ha offerto 13 milioni più Zanoli (valutato 12 mln), ma secco no dei rossoblù. Ora gli azzurri possono alzare il cash e inserirecome contropartita.NELLA TRATTATIVA Ilpunta a rinforzare la difesa con l’acquisto di Radu, giovane centrale del. Il club azzurro, come riporta il Corriere dello Sport, ha presentato una primada 25 milioni complessivi: 13 milioni cash più il cartellino di ...

La SSC Napoli è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo. Dopo l’arrivo di Mazzocchi la dirigenza partenopea è al lavoro per trovare un ... (dailynews24)

... esultanza gol RaduSempre più lontana la possibilità Raduper il. Dopo le indiscrezioni arrivate ieri circa intoppi nella trattativa tra il Genoa e il Tottenham per il ...Il Milan è vicino a chiudere il colpo Filippo Terracciano dal Verona . Il calciatore ha raggiunto l'accordo totale con il club rossonero e aspetta la fumata bianca tra le due società per volare a ...NAPOLI - Il pezzo pregiato del mercato del Genoa è Radu Dragusin, il difensore centrale romeno che è finito nelle mire del Tottenham in Premier League. La richiesta dei rossoblu è di circa 35 miloni d ...NAPOLI - Come riporta Il Corriere dello Sport, il Napoli non molla Radu Dragusin, difensore del Genoa, sul quale ci sarebbe anche il Tottenham: "Il Napoli ha formalizzato un’offerta al club rossoblù p ...