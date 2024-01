Napoli | Meret torna a Febbraio

(Adnkronos) – Come se non bastassero i risultati poco positivi delle ultime giornate, in casa Napoli continuano a susseguirsi infortuni che non ... (giornaledellumbria)

Come se non bastassero i risultati poco positivi delle ultime giornate, in casa Napoli continuano a susseguirsi infortuni che non aiutano di certo ... (ildenaro)

(Adnkronos) – Come se non bastassero i risultati poco positivi delle ultime giornate, in casa Napoli continuano a susseguirsi infortuni che non ... ()

è finito spesso al centro della critica dei tifosi azzurri. Gollini è considerato uno dei leader dello spogliatoio's Italian goalkeeper Alexlooks on during the practice before the UEFA Champions League group C fourth round football match SSCvs Union Berlin at the Diego Armando Maradona ...Alex, portiere del, nonostante un problema fisico è rimasto tra i pali nell'ultima sfida di Serie A con il Monza e ha parato il rigore calciato da Pessina . L'estremo difensore ha poi ...Gli esami strumentali a cui si è sottoposto al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro ...Piove sul bagnato. Davvero, povero Walter Mazzarri. Non solo rimedia la squalifica di una giornata per lo scatto d'ira nella gara con il Monza, stufo di veder preso a calci il suo pupillo ...