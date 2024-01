Napoli | in tre assaltano furgone portavalori | nessun ferito

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRapina a mano armata ai danni di undella Cosmopol a: tre banditi sono scesi da un’auto parcheggiata nei pressi di Corso Chiaiano e, sotto la minaccia delle armi, si sono fatti consegnare le pistole d’ordinanza dalle due guardie giurate in servizio. Successivamente si sono appropriati di due plichi contenenti banconote provenienti dal vicino ufficio postale per un importo che non è stato ancora quantificato. La scena in pieno giorno, a pochi metri dall’ufficio postale. Incassata la refurtiva, i malviventi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Non si registrano feriti. Tutto è avvenuto in pochi secondi. Sull’episodio indaga la Squadra Mobile della questura di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.