Napoli | in 850 a giornate domanda-offerta lavoro organizzate dal Comune

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – Le trededicate dall’Assessorato aldeldiall’incrocio tradihanno rappresentato un’importante opportunità per creare sinergie tra chi cercae le Agenzie per ilche offrono servizi di intermediazione tra. L'iniziativa è nata con l’intento di facilitare l’incontro tra

L’età dei partecipanti è stata variegata, dai neo-maggiorenni agli over 50; la partecipazione femminile molto elevata, circa il 65% dei partecipanti ... (sbircialanotizia)

...il 65% dei partecipanti Le tre giornate dedicate dall'Assessorato al Lavoro del Comune di... si legge in una nota del Comune, ha registrato una significativa partecipazione - circa...È quanto si legge in una nota del Comune di. L'iniziativa è nata con l'intento di facilitare ...a fine dicembre nell'Albergo dei Poveri ha registrato una significativa partecipazione - circa...La Lotteria Italia si conferma una grande tradizione a Napoli, dove, a poche ore dall’estrazione dei premi di prima categoria del 6 gennaio, nel corso della trasmissione di Rai 1 “Affari Tuoi”, è cacc ...L’età dei partecipanti è stata variegata, dai neo-maggiorenni agli over 50; la partecipazione femminile molto elevata, circa il 65% dei partecipanti ...