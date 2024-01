Napoli | ecco Mazzocchi | giocatore a Villa Stuart

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Primo giorno dadelper Pasquale: l’esterno della Salernitana è arrivato aper effettuare le visite mediche di rito Primo giorno dadelper Pasquale: l’esterno della Salernitana è arrivato aper effettuare le visite mediche di rito. Il terzino italiano firmerà un contratto di tre anni e mezzo con i campani con opzione di rinnovo per il quarto. Poi nelle prossime ore, il calciatore raggiungerà Castel Volturno per svolgere la prima seduta d’allenamento insieme ai suoi nuovi compagni.

Primo acquisto per il Napoli in questa sessione invernale di calciomercato. Pasquale Mazzocchi diventerò un nuovo giocatore degli azzurri. Il terzino italiano firmerà un contratto di tre anni e mezzo ...Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha svelato su Twitter le ultime novità sul mercato del Napoli: "Il Napoli continua a lavorare sull'accordo di Lazar Samardzic con l'Udinese mentre l ...