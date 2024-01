Napoli | Calafiori nel mirino?

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ilvaluterebbe Riccardoper Giugno. Questo quanto scrive Tuttomercatoweb. Il centrale di Thiago Motta è un classe 2002, molto giovane e prestante fisicamente. Alto 1,81 metri nasce come terzino sinistro, ma gioca bene come difensore centrale. Sarebbe un acquisto di qualità e di prospettiva quindi, qualità che si sposano bene con la politica di mercato partenopea. Il difensore del Bologna andrebbe a coprire l’uscita di Juan Jesus., finora, ha disputato una stagione superlativa contribuendo alla classifica inaspettata dei felsinei. Il centrale ha caratteristiche simile al brasiliano probabilmente in uscita. Inoltre è mancino e con doti tecniche che lo rende idoneo a qualsiasi modulo di gioco., il valore economico Il difensore centrale dei rossoblu bolognesi è tornato dopo un ...

' Ilmette nel mirino Riccardoper il mercato di giugno. Il difensore del Bologna viene seguito dagli azzurri, in particolare dopo un ultimo periodo di ottime prestazioni. Anche ...Così ha detto l'ex tecnico del, tra lo stupore generale del giornalista Rai Alessandro ... mi è piaciuto nell'ultimo periodo l'atteggiamento di Lucca, e poi Prati,che è una certezza a ...Campania in festa con il 10eLotto. Nel concorso di martedì 2 gennaio, come riporta Agipronews, in regione sono stati vinti oltre 40 mila euro. A Terzigno, in provincia di Napoli, sono state realizzate ...MERCATINI Campagna Amica, i buoni prodotti della terra il 03 GENNAIO SPETTACOLI A Napoli va in scena "Don Chisciotte" di Ludwig Minkus fino al 04 GENNAIO ...