Napoli | ADL cerca giocatori motivati e il primo acquisto è la conferma

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ildeldel 2024 è stato Pasquale Mazzocchi. Il terzino è arrivato alla corte di Walter Mazzarri il quale l’ha voluto fortemente. Come riferisce l’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico partenopeo avrebbe chiesto il giocatore dal momento che rappresenta un vero e proprio jolly, il calciatore ideale per il L'articolo

Il Napoli lavora per Hojbjerg , centrocampista individuato per rafforzare la mediana. De Laurentiis propone il prestito con diritto di riscatto agli ... (napolipiu)

Il Napoli non si ferma: dopo Mazzocchi, la squadra partenopea punta su Samardzic e Dragusin per rinforzare il centrocampo e la difesa. In un’intensa ... (napolipiu)

Mazzocchi però rappresenta solo l'aperitivo del menù di mercato targato: per il centrocampo ... Mercatoin uscita: Politano e Gaetano Per completare la quaterna di acquisti progettati dai ...C'era pure Samarzdic , che pare avere imboccato deciso la strada per, condisposto a pagare all'Udinese i 25 milioni richiesti (20+ 5B) che la Juve non era disposta a pagare. E così, ...NAPOLI - Antonio e Rosa Petrazzuolo, direttore e vicedirettore di "Napoli Magazine", hanno risposto alle domande di calciomercato relative al Napoli poste dai tifosi azzurri nel corso di una diretta s ...Il presidente del Napoli De Laurentiis ha promesso di recuperare col mercato quanto perso fino ad ora: prepara un altro colpo dopo Samardzic ...