(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nei giorni che trattano del ritorno con il tennis giocato di Rafael, ha parlato ai microfoni ai microfoni francesi de l’Equipe il suo tencico Carlosche ha analizzato le prime prestazioni dello spagnolo dopo il ritorno, sottolinenando tuttua la sua tranquillità per il ritorno dia grandi: “Sono molto soddisfatto della sua performance, soprattutto quando conosciamo le circostanze. Non potevo chiedere di piu’ di quello che e’ successo a Dominic Thiem. Ci sono sempre piccole cose da migliorare, ma tutto si adatterà gradualmente. Il livello è stato molto buono, probabilmente migliore di quanto ci aspettassimo. Ora dobbiamo continuare ad evolvere e progredire in partita per partita. Anche se si stanno risolvendo altre incognite, ce n’è una che spicca tra le altre: quando ...

