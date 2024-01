MotoGP | Luca Marini | “Voglio partire con la mente aperta”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Con l’arrivo di gennaio è giunto anche il tempo delle presentazioni dei piloti inin vista della prossima stagione. Se negli scorsi giorni è toccato a Marc Marquez, che con la Ducati avrà la possibilità di tornare a competere per il titolo, ieri è toccato invece ache da questa stagione correrà sotto il marchio della Honda. Insomma, il vero sostituto di Marc dovrà di certo fare i conti con una responsabilità elevata, ma in base a quanto mostrato nelle scorse stagioni, questa che viene potrebbe essere quella giusta per il grande salto di qualità.: “con la” Crediti foto: pagina facebook ufficiale del pilotaQueste dunque alcune delle dichiarazioni di...

Una notizia che in realtà era già nota da giorni, ma ora ci sono i crismi dell’ufficialità. Luca Marini e la Honda HRC si legheranno per due anni in ... (oasport)

Se c'è, infatti, un posto in cuiMarini avrebbe potuto liberarsi un po' di più dell'etichetta ... dopo la decisione dello stesso Rossi di lasciare la migliore moto delladi allora per ...Marini intervista in casa HondaQuando è nata la tua passione per le moto Qual è il tuo primo ricordo su una moto Ci puoi dire di più sulle foto di te con la tuta Repsol Honda da ...N el 2023 sono stati battuti 15 record della pista. Gli autori di questi record sono stati sei piloti: quattro corrono su Ducati, uno su Honda e uno su Aprilia. Vediamoli partendo da quelli che hanno ...Lo spagnolo ha parlato anche delle difficoltà di fare uno sport d’élite: “Non ti direi che non mi piace guidare una moto, ma per me è un sacrificio incredibile” ...