MotoGP | Luca Marini sul suo approdo in Honda | “Sono nel miglior team della storia | possiamo tornare in alto”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Siamo ufficialmente entrati nel 2024 e ci avviciniamo ad ampi passi verso la nuova stagione. La classe regina si prepara per un’annata di estrema importanza. Francesco Bagnaia è pronto a difendere il suo bis iridato da Jorge Martin e tutti gli altri rivali. Tra questi abbiamo assistito a cambi di casacca davvero interessanti. Su tutti, ovviamente, Marc Marquez che è passato dalRepsol a Ducati Gresini. Chi, invece, ha fatto il percorso da Borgo Panigale al Giappone è stato. L’ex pilota delDucati Mooney VR46, infatti, sarà il nuovo pilota delHRC ufficiale al fianco di Joan Mir. Un trasferimento che ha lasciato molti a bocca aperta ma che, come conferma il nativo di Urbino, ha avuto un percorso ben ...

Marini intervista in casa HondaQuando è nata la tua passione per le moto Qual è il tuo primo ricordo su una moto Ci puoi dire di più sulle foto di te con la tuta Repsol Honda da ......