“Mostra dei Presepi – Città di Napoli” | 21mila presenze a “La Birreria”

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)deidi: chiusura con una due giorni di festa il 7 e l’8 gennaio Grande successo dei laboratori di artigianato per grandi e piccini Ricomincia da tre la “deidi” che in questa terza edizione getta le basi per un importante traguardo: arrivare a diventare laboratorio di arteale del territorio e di tutta la Campania. L’esposizione nel Centro Commerciale “La” di piazza Madonna dell’Arco, col patrocinio diMetropolitana e Comune di, ha attirato – da ottobre a fine dicembre –visitatori grazie alla bellezza dei 100esposti, realizzati da artigiani ...