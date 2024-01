Morto padre di Beatrice Luzzi | addio al Grande Fratello | annuncio

È venuto a mancare all’età di 98 anni Jacques Delors , politico ed economista, ex presidente della Commissione europea, tra il 1985 e il 1995 ed ex ... (zon)

... storico segretario particolare di Benedetto XVI, per la prima volta da quando,Joseph ... pronunciate privatamente dal Papa emerito nei dieci anni successivi alla rinuncia, a cura di...È davveroa Roma un Mancini ex esponente della banda della Magliana, ma è Luciano e non ... il figlio, ha chiarito il malinteso: 'In queste ore nel dare conto della morte di mio, Luciano, c'...Soltanto qualche giorno fa, Beatrice Luzzi aveva momentaneamente abbandonato il GF a causa di un incidente del padre Paolo. Nelle ultime ore, l’attrice è stata costretta a lasciare la Casa perché il ...E’ morto oggi 3 gennaio 2024 Paolo Luzzi, padre di Beatrice, attrice e concorrente del Grande Fratello 2023. Paolo Luzzi: causa della morte e malattia Paolo Luzzi si è spento all’età di 86 anni, dopo ...