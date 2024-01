Miwa pronta per la prima sfida del 2024 | domenica palla a due con la Power Basket Salerno

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLaEnergia Cestistica Benevento si prepara al ritorno in campo, dopo la sosta natalizia, per affrontare la, squadra appaiata ai sanniti in classifica. Lasi prospetta sin da subito interessante; da un lato c’è la, che viene da tre sconfitte consecutive e che vorrà riscattare il recente periodo negativo per rilanciarsi in classifica, ma d’altro cantosarà affamata in egual modo e vorrà iniziare al meglio il nuovo ciclo con il neo arrivato allenatore argentino Daniel Farabello. Inoltre, sarà avvincente il duello tra le guardie Garcia e Chaves, ormai divenuto un classico delcampano, che come al solito daranno spettacolo sul parquet. La squadra salernitana, come già detto, ...