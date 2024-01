Missili russi ancora su Kiev Zelensky | la Crimea baricentro della guerra

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Alcuni quartieri disono rimasti senza luce e sui social vengono pubblicate foto di crateri scavati dall'impatto dei: la capitale ucraina è stata di nuovo colpita da un massiccio attacco russo, ma l'allarme anti-aereo è risuonato in tutto il Paese, dove secondo l'aggiornamento diffuso dalle forze armate ucraine nelle ultime 24 ore, le truppe russe hanno effettuato un attaccostico e 113 attacchi aerei. Sviluppi che confermano l'escalation degli attacchinegli ultimi giorni, sulla scia del bombardamento da parte ucrainacittà russa di Belgorod, con almeno 24 morti. "Nessun crimine contro i civili resterà impunito, questa è una certezza", ha minacciato di nuovo ieri il presidente russo Vladimir Putin, in visita a un ospedale militare. "vuole ...

...aerea del Paese non saranno in grado di resistere ai bombardamentie l'esercito ucraino dovrà scegliere quali obiettivi difendere. Particolarmente preoccupanti sono le forniture diper ...Questa è la capitale, Kiev, dove le case bruciano sotto i colpi deie dei droni di fabbricazione iraniana, gli Shahed. Volodmir Zelensky ringrazia i patrioti e gli altri apparati di ...Le scelte da te espresse verranno applicate al solo dispositivo in utilizzo.Non passano nemmeno 24 ore dalle saette lanciate da Vladimir Putin con la promessa di «spazzare via» il nemico e sull'Ucraina tornano a piovere missili, con un attacco massiccio, il terzo consecutivo, ...