Minivan si ribalta | è strage | coinvolte 5 persone C’era un giovanissimo

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Incidente mortale in autostrada e tratto chiuso con relativa coda chilometrica, poi riaperto: è successo alle 11,30 sulla A7, tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione Milano, dove un furgone si èto per motivi da chiarire. Bilancio pesantissimo, a perdere la vita un ragazzo di 21 anni originario della Toscana e quattro feriti, di cui tre in gravi condizioni. Verso le 12,30 il tratto interessato è stato chiuso: all’interno traffico bloccato con 4 km di coda. Intorno alle 15 è stato riaperto con 6 km di coda.Leggi anche: Auto sie finisce in mare, muore 19enne Tre feriti sono in gravi condizioni Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e quelli sanitari con due ambulanze della Croce Rossa Ronco Scrivia e una della Croce Verde Casella, insieme con l’automedica Golf 7. Alcune squadre per arrivare ...