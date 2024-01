Milanese | “A Torino il Napoli deve vincere”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Mauro, ex calciatore (anche) di, è intervenuto a 1 Station Radio nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’. Di seguito le sue dichiarazioni: Mazzocchi un colpo che sposta gli equilibri o soltanto un comprimario? “Penso che non sarà un titolarissimo ma potrà garantire anche grande concorrenza. Saprà essere utile per le sue prestazioni e anche per fornire un’alternativa di ruolo”. Potrà trovare qualche chance in più sulla sinistra? “Potrà avere diverse occasioni per giocare. Sulla destra può riscontrare maggiore concorrenza, ma sulla corsia sinistra, anche a causa dei diversi infortuni, può avere maggiore spazio”. VersoChe difficoltà potrà riscontrare ilcontro il? “Il...