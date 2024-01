Milan | ufficiale il rientro di Gabbia | i dettagli

Il difensore, classe 1999, ha debuttato in prima squadra nel 2020 MILANO - Il Milan ha reso noto di "aver risolto anticipatamente l'accordo di ... (ilgiornaleditalia)

Milan - ufficiale : Gabbia rientra dal prestito e lascia il Villarreal

Un rinforzo difensivo in più per un Milan in emergenza. La società rossonera “comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo di cessione ... (sportface)