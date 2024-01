Milan | tensione con Krunic | la mossa del Fenerbahce che ha infastidito la dirigenza rossonera

... al quarto posto in coabitazione con il. Getty Images 5 novembre Roma - Lecce 2 - 1 (Lukaku) ... Ma con Mourinho mai abbassare la. Prima arriva la rete di testa di Azmoun, poi sale in ...Il suoè infatti riuscito a battere il Sassuolo in casa nella 18esima giornata del campionato. Dopo i giorni ditrascorsi va bene così per i rossoneri cui non resta che sperare in un ...Milan, la vittoria per 4-1 contro il Cagliari mette in mostra un Rafael Leao di nuovo in palla. E tornano anche i gol.algoWatt, GreenTech Solutions Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, si è aggiudicata un finanziamento di circa 351mila ...