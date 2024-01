Milan | ricordi Niang? L’ex rossonero è vicino ad un club di Ligue 1

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) M'Baye, ex attaccante del, sarebbeal trasferimento in Francia, dove è finito nel mirino di undi

Adesso Mazzocchi fa parte deidel del popolo granata ed è uno dei motivi per i quali il ... Ngonge nel mirino di un paio di squadre di A, Terracciano bloccato dalche poi lo trasferirà in ...... dopo un periodo costellato da sconfitte, hanno rialzato il capo grazie al pareggio con ile ... Bonazzoli ha lasciato beiin Campania. Grazie ai 10 gol siglati durante la prima stagione a ...José Mourinho e gli arbitri italiani, un rapporto burrascoso già ai tempi dell’Inter. Fu iconico il gesto delle manette in quel match tra i neroazzurri e la Sampdoria nel 2010, anno in cui il tecnico ...Il Milan è a caccia di un nuovo difensore e Lilian Brassier potrebbe fare al caso suo. Ma chi è il francese classe 1999 del Brest